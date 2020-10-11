Kayıp olarak aranan şahıs, ormanlık alanda kanlar içerisinde bulundu
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Kayıp olarak aranan şahıs, ormanlık alanda kanlar içerisinde bulundu

11.10.2020 22:33 | Son Güncelleme: 11.10.2020 23:49
Kayıp olarak aranan şahıs, ormanlık alanda kanlar içerisinde bulundu

Bursa'da, kayıp olarak aranan 28 yaşındaki şahıs, ormanlık alanda kanlar içerisinde bulundu. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu ile Kocakonak Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda 28 yaşındaki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki Kaan E.'den haber alamayan yakınları durumu İnegöl jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şahsı aramaya başladı. Arama çalışmalarına AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler yaptıkları aramada şahsı ormanlık alanda kanlar içerisinde buldu.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın ormanlık alana koyunları otlatmak için geldiği öğrenildi. Öte yandan ekipler Kaan E.'nin tedavisinin ardından nasıl bu hale geldiğini araştıracak.

Kayıp olarak aranan şahıs, ormanlık alanda kanlar içerisinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 23:49:14. #1.14#
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