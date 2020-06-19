Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı
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Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı

Zeytinburnu'nda silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuran kişiyi yazan Nurtaç Canan adlı kadının şüpheli kocası Ragıp Canan polis ekiplerince gözaltına alındı.

19.06.2020 23:53 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:28

4 Haziran günü saat 00.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi üzerindeki bir binada yaşanan olayda, Nurtaç Canan (49), eşi Ragıp Canan'a boşanacağını ve ailesinin yanına gideceğini söyledi. Bunun üzerine Ragıp Canan, yanında bulunan silahı çıkartarak eşi Nurtaç Canan'ı iki bacağından vurarak evden kaçarak kayıplara karıştı.

ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNEN KADIN, KANIYLA ŞÜPHELİSİNİ YAZMIŞTI

Kocasının evden kaçması üzerine Nurtaç Canan, bağırarak yardım çağırmaya çalıştı. Bu sırada öleceğini düşünen yaralı kadın kanıyla, "Annem babam hakkını helal et, üzülmeyin beni Ragıp vurdu, kurtuldum" notunu yazdı.

Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı

KAÇAN KOCA, OĞLUNU ARAYIP ANNESİNİ DÖVDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Olay yerinden kaçan Ragıp Canan, oğlunu arayarak anneni dövdüm git bir bak dedi. Olayın yaşandığı eve gelen çocuk, korkunç manzarayla karşılaştı. Annesini kanlar içinde gören genç, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

ŞÜPHELİ ESENYURT'TA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli Ragıp Canan Esenyurt'ta bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Akşam saat 22.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki adrese baskın yapan polis ekipleri şüpheli kocayı gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı

Kaynak: İHA

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