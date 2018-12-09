Kangalların Dişisine "Zarif" Erkeğine "Heybetli" İsimler

HALİFE YALÇINKAYA - İri vücut yapısı, kafa şekli ve heybetli görünümü dolayısıyla "Anadolu aslanı" olarak adlandıran Kangal köpeklerinde, dişilerde "zarif" erkeklerde ise "heybetli" isimler tercih ediliyor.

İri cüsseli ve heybetli olmalarına karşın çok cana yakın ve dost canlı Kangal köpekleri sadakatiyle de ön plana çıkıyor.

Sahipleri ile arasında çok güçlü dostluklar kurabilen Kangallar, bu özelliklerinden dolayı adeta ailenin bir bireyi gibi değer görüyor. Birçok özelliğiyle dikkati çeken Kangal köpeklerinde erkeklerde heybetli isimler tercih edilirken, dişi köpeklere daha zarif isimler seçiliyor.

Sahipleri tarafından dişi Kangal köpeklerine genellikle "Boncuk", "Bulut", "Cesika", "Ceylan", "Cıncık", "Elmas", "Fındık", "Filiz", "Gümüş", "Kartopu", "Kontes", "Manken", "Mercan", "Monika", "Pamuk", "Sarı", "Süslü", "Sümbül" ve "Zümrüt" gibi zarif isimleri veriliyor.

Erkek Kangal köpeklerinde ise daha çok "Aslan", "Cesur", "Duman", "Ejder", "Fırtına", "Herkül", "Karabela", "Kemikkıran", "Kurtboğan", "Pala", "Panter", "Tarzan", "Toraman", "Yakışıklı", "Zalım", "Zalim" ve "Zorba" gibi gücü temsil eden heybetli isimler tercih ediliyor.

Kangal Kaymakamlığı Araştırma ve Uygulama Dokümantasyon Merkezi Sorumlusu Arif Pir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ın Kangal ilçesindeki merkezlerinde kayıtlı 40 damızlık Kangal köpeği bulunduğunu ve nesillerinin devam etmesi için koruma altında olduklarını söyledi.

Kangal köpeğinin seveninin çok olduğunu belirten Pir, Türkiye'nin her yerinden, dünyasının ise dört bir yanından Kangallara talep olduğunu ifade etti.

Pir, Kangal köpeklerinin Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde genellikle çiftlik benzeri yerleri, doğu illerinde ise koyun sürelerini koruma amaçlı talep edildiğini dile getirdi.

Fiyatı bin 750 lira ile 5 bin lira arasında

Kangal Kaymakamlığı Araştırma ve Uygulama Dokümantasyon Merkezi'nde yavru ve yetişkin köpeklerin satışının yapıldığını da anlatan Pir, şunları kaydetti:

"Çiftlikteki köpeklerin fiyatı yavruların çifti bin 750 lira, tek dişi istenir ise 750 lira, tek erkeklerde bin 250 lira. Biz çift almalarını tavsiye ediyoruz. Bunun sebebi de neslinin devamını sağlayıp, gittiği yerlere çift olarak gitmesini istiyoruz. Diğer köpeklerimiz de 2,5 aylıktan 6 aylığa kadar olanların çiftini 3 bin liraya, tek erkek olanları 2 bin liraya, tek dişi olanları bin 500 liraya, 6 aydan sonrası erkek ve dişi fiyatları ise standart 5 bin liraya satıyoruz. Burada para değil de saf ırkın devamını sağlamak için bu işi yapıyoruz, onun için burada varız. Fiyat bizde ikinci planda."

"İsimleri heybet ve güzelliklerine göre veriliyor"

Pir, Kangal köpeklerinde isimlerin önemine de değinerek, dişilerde genellikle zarif, erkeklerde ise heybetli isimlerin tercih edildiğini söyledi.

Kangal köpeği satın alan kişilerin hayvanın kimliğinde genellikle kullandığı isimlere değinen Pir, "Köpeklere görsel güzelliğine, cesaretine göre isimler veriliyor. Mesela hayvan çok cesaretli oluyor, 'Cesur' çok güzel oluyor 'Güzel' diyorlar. Erkek köpeklere yaygın olarak Toraman, Çomar, Duman, Yaman, Deli, Poyraz, Cesur, Gürcey, Talaz ve Fırtına gibi isimler konuyor." dedi.

Pir, dişilere ise daha çok zarif isimlerin verildiğini aktararak, "Pamuk, Hilal, Güneş, Yıldız, Kar, Sultan, Prenses, Sarıkız, Nazlı, Cano, Eylül, Dolunay, Boncuk, Boz, Bulut, Cesika, Ceylan, Cıncık, Dost, Elmas, Fındık, Filiz, Garoş, Gümüş, Karabaş, Kartopu, Kontes, Manken, Mercan, Monika, Süslü, Sümbül, Uçar, Yaman ve Zümrüt gibi isimleri tercih ediliyor." diye konuştu.