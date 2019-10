12.10.2019 15:04

Kangal köpekleri güzellikleriyle kıyasıya yarıştı

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliğince düzenlenen "Kangal Köpeği Güzellik Yarışması" büyük ilgi gördü.

SİVAS - Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliğince düzenlenen "Kangal Köpeği Güzellik Yarışması" büyük ilgi gördü.

Sivas Kongresinin 100. Yılı dolayısıyla Sivas Valiliği tarafından "Kangal Köpeği Güzellik yarışması" düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde düzenlen yarışmaya Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışmaya 8 ayrı kategoride 100'ün üzerinde Kangal köpeği katıldı. Sahipleri eşliğine jüri karşısında çıkarılan Kangal Köpeklerinin Federasyon tarafından belirlenen standart özelliklerine bakıldı. Kangal köpeklerinin başlıca baş, gövde, boyun, bacak ve renk gibi özelliklerine bakıldı. Öte yandan yarışamaya katılmak isteyen bazı yarışmacılar daha önceden katılacağını bildirmediği ve kayıt yaptırmadığı için yarışmaya alınmadı. Yarışmaya alınmayan Gazi Yalçın adındaki Kangal köpeği sahibi tepkisini dile getirerek, "Benim köpeğim bazıları gibi mama yiyerek 24 saat yatan köpek değildir" dedi. Yarışma sonunda dereceye giren köpeklerin sahiplerine madalya, deri tasma, iç-dış parazit ilaçları gibi bazı ödüller verilecek.

"Temel gayemiz Kangal ırkına sahip çıkmak"

Yarışmadan konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, yarışmanın temel gayesinin Kangal ırkına sahip çıkmak ve kamu otoritesinde gözetimini ve denetimini sağlamak olduğunu belirterek, " Burada temel maksadımız gayemizde Kangal ırkımıza sahip çıkmak, bir kamu otoritesinin gözetimi ve denetiminde bu tür faaliyetler yapmak. Yanlış iş yapanlara ve yaptıranlara müdahale etmek, kendi öz değerimizi markamızı muhafaza etmek temel gayemiz bu. Bunun görünürlüğünü bilinilirliğini, tanınırlığını temel gayemiz göstermektir. Hem 100. Yılı olması hasebiyle bütün kurumlarımız yük aldı. Tarım İl Müdürlüğümüzde bu manada çalışma yaptı. Sivas'ımızda nitelikli üretim yapan bu konunda gayret gösteren işi bilen tecrübeli ehil insanları bir araya getirmekti" şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılamadı, tepki gösterdi

Yarışamaya katılamayan Kangal Köpeği sahibi Gazi Yalçın, içeri giremediğini belirterek, " Kayıtlardan haberimiz olmadığı için bizi kayıt dışı bıraktılar. Benim köpeğimde her özellik vardır. Talaz'ım her özelliği vardır. Orijinalliğiyle, davarla, kurtla her şeye özelliği vardır. Bazıları gibi mama yiyerek 24 saat yatan köpek değildir, benim köpeğim" dedi.

