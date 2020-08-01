Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
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Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin önemli köpek ırklarından olan kangalları çip teknolojisiyle koruma altına alındığını duyurdu.

01.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:36

Ünü Anadolu topraklarından dünyaya yayılan kangal köpeklerinin ırklarının korunması için çiple takibe başlandığını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından duyurdu.

"ANADOLU İNSANININ CAN DOSTU"

Bakan Varank, mesajında şunları yazdı "Cesareti, zekası ve güçlü önsezileriyle Anadolu insanının can dostu kangal köpeklerini çip teknolojisiyle koruma altına alıyoruz. Kalkınma ajansımızın destekleriyle kurulacak modern tesis ile Sivas'ı dünyaya daha iyi tanıtacağız."

Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
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