Kangal'da Şoförler Sandık Başına Gitti

Kangal Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Kangal Öğretmenevi'nde yapılan seçimin divan başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal yaptı.

Üç liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Müslüm Kel, 67 üyenin oyunu alarak tekrar başkan seçildi.

İmkansızlıklara rağmen üyelere hizmet etmeye ve sorunlarını çözmeye gayret gösterdiğini belirten Kel, şöyle konuştu:

"Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak taksici, minibüsçü ve kamyoncu esnafımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Yerel ve yasal sorunlarımızın çözümü için çalışıyoruz. Çözemediğimiz sorunları da Birlik Başkanımız Beşir Köksal'a götürerek destek alıyoruz. Bizlere her konuda yardımcı olan, esnafımızın sorunlarıyla yakından ilgilenen başkanımıza ve ilçe protokolümüze teşekkür ediyorum. İnşallah hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Seçime giren diğer adaylar Bekir Halver 45, Savaş Ekinci ise 12 oy aldı.