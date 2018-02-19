Kangal'da Esnaflar Sandık Başına Gitti

Kangal Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Oğuz Erdoğan seçildi.

Kangal Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olağan genel kurulu ilçedeki öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal'ın yaptığı genel kurulda, mevcut başkan Basri Çoban aday olmazken, başkanlık için iki aday yarıştı.

Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları, bilançolar, gelir gider tablosu okunduktan sonra yeni dönem çalışma programı görüşüldü.

Dilek ve temenniler bölümünde ise oda başkanlığına aday olan Oğuz Erdoğan ve Gökhan Karakaya konuşma yaparak, yapacakları çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

İki liste ile gidilen seçimde Oğuz Erdoğan 130 oy alarak Kangal Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni başkanı olurken, diğer aday Gökhan Karakaya ise 125 oy aldı.

Odanın yönetimi ise Harun Üngör, Bahadır Ulusoy, Halil Yeğen, Enis Atmaca, Ali Göktaş ve İhsan Gülden oluştu.

Denetim kurulunda ise Murat Gültekin, Recep Çulha ve Ahmet Ünsal yer aldı.