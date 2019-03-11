Kangal'a 500 Milyon Liralık Yatırım Yapılacak

AK Parti Kangal Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Mehmet Öztürk, yeni dönem için projelerini açıkladı.

Yeni dönemde Kangal'ı kalkındırmak ve güzelleştirmek için çalışacağını belirten Öztürk, "Hayata geçireceğimiz projelerle ilçemiz mini bir il olacak." dedi.

500 milyon liraya mal olacak projeleri sıralayan Öztürk, "Projelerimizin altyapıları hazırlandı. Yeni su kaynağından, kentsel dönüşüme, hayvan pazarından ahırlar bölgesine, yeni yollardan iş ve konut edindirmeye kadar hayatın her alanında hizmet vereceğiz. En önemli projemiz 60 bin metrekare alanda başlatacağımız Kentsel Dönüşüm Projesi olacaktır. Proje tamamlandığında ilçemizin çehresi komple değişecek." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz çalışmasının yüzde 82'sinin tamamlandığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Nisan ve mayıs aylarında yürütülecek çalışmaların ardından, haziran ayında ilçenin tamamına doğal gaz vermiş olacağız. Katı atık ve arıtma tesisi alt yapı çalışması bittikten sonra başlayacak. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda imar çalışmaları dahil olmak üzere her şeyi bitti. İller Bankasına müracaatımızı yaptık. Alt yapı çalışması bittikten sonra çalışmalarımız başlayacak. Kültür Sanat Merkezi yaklaşık 25-30 milyonluk bir proje, bunun için de yok yok. Gençlik merkezi, kadın merkezi, olgunlar merkezi, çocuk oyun alanları, mini lunapark, tiyatro salonu, sinema salonu, spor alanları, olimpik yüzme havuzu, sergi alanları, okuma alanları, özellikle hanımların el işi gibi yaptıklarının sergileneceği bir alan olacak. Bir aile sabah 9'da oraya gittiğinde akşam 11'e kadar rahatlıkla vakit geçirebilecek."

Kentsel dönüşüm konusunda da çalışıma yaptıklarını belirten Öztürk, sözlerin şöyle tamamladı:

"Yaklaşık 60 bin metrekarelik alanın riskli alan ilanını yaptık. İhalesi tamamlandı. 2 etap şeklinde düşünüyoruz. Burayı bitirdikten sonra oradaki insanlar mağdur olmasın diye diğer tarafa yani bizim yaptığımız alana taşıyacağız. İkinci etapta da oradaki kirli görüntüyü ortadan kaldırıp mini bir şehir ortamı gibi meydan düzenlemesiyle alt yapısıyla mükemmel bir hale dönüştüreceğiz. Bu proje içerisinde kapalı ve açık otoparklarımız da olacak ve 22 bin metrekare otopark alanı ayıracağız. İlçe merkezimizde park konusunda sorun yaşanmayacak."

Kaynak: AA