Kandıralı balıkçılardan çağrı: elekleri yasaklamayın
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Kandıralı balıkçılardan çağrı: elekleri yasaklamayın

07.02.2021 14:30 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:34
Kandıralı balıkçılardan çağrı: elekleri yasaklamayın

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesine bağlı sahillerde balık avı için hazırlık yapan kaptanlar, Kefken Limanı'nda bir araya gelerek balıkların ayıklanmasını sağlayan eleklerin yasaklanmaması için çağrıda bulundu.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesine bağlı sahillerde balık avı için hazırlık yapan kaptanlar, Kefken Limanı'nda bir araya gelerek balıkların ayıklanmasını sağlayan eleklerin yasaklanmaması için çağrıda bulundu. Balıkçılar eleklerin kullanılmadığı taktirde balıkların elle ayıklanacağı ve zaman kaybı nedeniyle tutulacak balık miktarının azalacağını söylediler. 

 Kefken Mahallesi'nde bulunan Kefken Limanı'nda bir araya gelen çok sayıda balıkçı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Şubat sabahı yayınlanan genelgeye balıkçılarda huzursuzluğa neden oldu. Genelgede yer alan; 'gemilerdeki eleklerin mühürleneceği ve ava çıkacak gemilerin görevlendirmeyle kendilerine gönderilen Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bir kurum personeliyle avcılık yapabileceği' ibaresi hakkında balıkçılar söyle dedi:  "Görevlilerin bizimle gelmesinde bir sorun yok. Ancak eleklerin mühürlenmesi durumunda balıkların elle ayıklanması gerekecek ve ayıklama işleminin de  çok uzun sürmesi nedeniyle tutulacak balık miktarı azalacak." 

Balıkçı Mustafa Karaduman, Samsun'dan av için  geldiğini belirterek; "Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı karar sonrası hamsi avcılığı 30 gün yasaklandı. Biz buna uyduk ama bu yasak belimizi büktü. Biz devletten iş istemiyoruz, çalışmak istiyoruz. Bize destek olmalarını istiyoruz. Hamsi avcılığı bugün itibariyle şartlı şekilde serbest kaldı, izin ve 1 personel ile avcılık yapılacak denildi. Ben bunun da sorun yaratacağını düşünüyorum. Hamsinin göç balığı olduğunu göz önünde bulundurursak; illerden alınan izin ve personelle ilgili de sorun olabileceğini öngörüyoruz. Buradan aldığımız izin ve personelle balık peşinde başka bir şehre geçersek izin ve personel ne olacak?" dedi.Eleğin yasaklanması durumunda gemi başına 40 kasa hamsiyle geri dönebileceklerini, bu miktarın ise giderleri bile karşılayamayacağını ifade eden Karaduman, "Alacağımız memur deniz koşullarına uyabilecek mi? Avcılık gemisindeki eleklerin gemide bulunma sebebi; yoğun balık avlarında balıkların kanlanmasını önlemek için yıkamak ve ince balıkları ayırmaktır. İsteğimiz vatandaşlarımızın taze ve ucuz hamsi yiyebilmesi için bu kararın balıkçılar arasında tartışılıp kaldırılmasıdır. Ayrıca ticari amaçlı su ürünleri tebliği 4 yılda 1 çıkmakta ve balıkçılar tüm hazırlıklarını buna göre yapmaktadır. Çıkarılan ara kararlara balıkçılar nasıl hazırlansın? Tüm konular tebliğde ele alınmalıdır. Devletimiz bu eleği iptal ederse teknelerdeki 4 personelin akşama kadar seçebileceği hamsi miktarı 40 kasayı geçmez. Bunun için mağdur durumdayız, bunun düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

 


Kandıralı balıkçılardan çağrı: elekleri yasaklamayın
Kandıralı balıkçılardan çağrı: elekleri yasaklamayın
Kandıralı balıkçılardan çağrı: elekleri yasaklamayın
Kandıralı balıkçılardan çağrı: elekleri yasaklamayın
Kandıralı balıkçılardan çağrı: elekleri yasaklamayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

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