Kandıra'da denize giren 1 kişi öldü, 1 kişi ise son anda kurtarıldı
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Kandıra'da denize giren 1 kişi öldü, 1 kişi ise son anda kurtarıldı

Kandıra'da denize giren 1 kişi öldü, 1 kişi ise son anda kurtarıldı Dalgalar arasından kayalıklara sığınan şahsı Sahil Güvenlik ekipleri böyle kurtardı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yüzmek için denize giren 1 kişi boğulurken, son anda kayalıkla çıkmayı başaran bir kişi ise Sahil...

12.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:04

Kandıra'da denize giren 1 kişi öldü, 1 kişi ise son anda kurtarıldı

Dalgalar arasından kayalıklara sığınan şahsı Sahil Güvenlik ekipleri böyle kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yüzmek için denize giren 1 kişi boğulurken, son anda kayalıkla çıkmayı başaran bir kişi ise Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtarıldı. Kurtarma anı ise Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülendi.

Olay dün 15.20 sıralarında Kocaeli ili Kandıra ilçesi Seyrek Mahallesi Palamar sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Altar A. ve Onur C. adlı iki kişi, Palamar mevkisinde denize girdi. Cankurtaran bulunmayan sahilde yüzmeye başlayan iki kişi, dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Şahıslardan Onur C., dalgaların arasında bir süre sonra kaybolurken, Altar A. ise sahildeki kayalıkların üzerine çıkarak son anda kurtuldu.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Önleme Merkezine cankurtaran ekipleri ve Sahil Güvelik Komutanlığı helikopteri sevk edildi. Dalgalar arasında kaybolarak boğulan Onur C., cankurtaran ekiplerince bulunarak sahile çıkarıldı. Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan iki kişiden Onur C, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sığındığı kayalıklarda mahsur kalan Altar A. ise olay yerine gelen Sahil Güvenlik Helikopteri ile kurtarıldı. Kurtarma anı ise Sahil Güvenlik personeli tarafından görüntülendi. Görüntülerde olay yerine helikopterle gelen Sahil Güvenlik ekipleri, halat ile sarkarak kayalıklara sığınan Altar A.'yı kurtarıyor. Helikoptere alınan Altar A., Kefken sahilinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim ediliyor.

Kandıra'da denize giren 1 kişi öldü, 1 kişi ise son anda kurtarıldı

Kaynak: İHA

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