Kandil ne zaman? 2022 Regaip Kandili bugün mü yarın mı? Kandil 2 Şubat mı 3 Şubat mı 4 Şubat mı? Recep ayındaki kandiller ne zaman?

Regaip Kandili yaklaşırken vatandaşlar kandil bugün mü yarın mı sorusunu araştırıyor. Peki, Regaip kandili bugün mü yoksa yarın mı? Bugün kandil mi 2022? Kandil bugün mü, yarın mı? Regaip Kandili ne zaman, bugün mü yarın mı? Kandil Çarşamba mı Perşembe mi Cuma mı? Kandil ne zaman? 2022 Regaip Kandili bugün mü yarın mı? Kandil 2 Şubat mı 3 Şubat mı 4 Şubat mı? 2022 tüm kandil günleri haberimizde...

2022 RECEP AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.

Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba

2 Şubat 2022 Çarşamba Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN? (REGAİB KANDİLİ GÜNÜ VE GECESİ)

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 3 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.

2022 Regaip kandili gecesi : 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece.

3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece. 2022 Regaip kandili günü : 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

KANDİL NE ZAMAN 2022?

3 ayların ilk kandili olan Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe akşam namazı ile başlayacaktır. 4 Şubat Cuma günü ise Regaip Kandili'nin günüdür. Regaip Kandili gecesi ise 3 Şubatı 4 Şubata bağlayan gecedir.

BUGÜN KANDİL Mİ?

2 Şubat 2022 Çarşamba günü kandil değildir. Kandil yarın 3 Şubat Perşembe günüdür. Regaip kandili gecesi yarın 3 Şubat Perşembe akşam namazı ile başlayacaktır.

REGAİP KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili'nin gecesi 3 Şubat Perşembe'yi 4 Şubat Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

REGAİP KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Regaip Kandili'nin günü ise 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan vakittir. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi bir önceki günün gecesinde olmaktadır.

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

RECEP AYINDAKİ KANDİLLER NE ZAMAN?

Recebi Şerif ayında 2 kandil bulunmaktadır. Regaip kandili ve Miraç kandilidir. Miraç Kandili, Receb ayının 27. gecesidir.

Haberler.com - Gündem