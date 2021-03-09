Kandil ne zaman? 2021 tarihleri: Kandil bugün mü?

Kandil ne zaman, 2021 kandil tarihleri konuları merak edilmeye devam ediyor. Mübarek 3 ayların başlamasıyla müslüman alemi kandil günlerini araştırmaya başladı. Kandil tarihleri ve 2021 dini günler hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Kandil bugün mü? Regaib, Mirac ve Berat kandili ne zaman?

2021 yılındaki dini günler merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? Bugün kandil mi? Üç aylara kaç gün kaldı? Diyanet'in 2021 dini günler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KANDİL NE ZAMAN? 2021 TARİHLERİ

2021 yılı için ilk kandil Regaip Kandili'dir ve 18 Şubat Perşembe tarihinde kutlandı. En yakınkandil ise Miraç kandili olacak. 10 Mart 2021 tarihinde kutlanacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylara yaklaşık 1 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü ile başlayacaktır.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

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