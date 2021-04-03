'Kanatsız koruyucu melekler'in adres ve fotoğraf mesaisi
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'Kanatsız koruyucu melekler'in adres ve fotoğraf mesaisi

Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR - Haberler | Güncel
'Kanatsız koruyucu melekler'in adres ve fotoğraf mesaisi

ANTALYA'nın kalbi Cumhuriyet Meydanı'nda lüks resmi otomobilde sabit görev yapan kadın polisler, vatandaş ve esnaftan ilgi görüyor.

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ANTALYA'nın kalbi Cumhuriyet Meydanı'nda lüks resmi otomobilde sabit görev yapan kadın polisler, vatandaş ve esnaftan ilgi görüyor. Vatandaş, kadın polislerin yanına en çok adres sormak ve fotoğraf çektirmek için geliyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü sınırları içinde bulunan ve kentin simgeleri arasında yer alan Cumhuriyet Meydanı'na iki kadın polis görevlendirdi. Özellikle turizm sezonunda yaya trafiğinin yoğun olduğu ve turistlerin gezi güzergahında olan meydanda görevli kadın polisler, kendilerine tahsis edilen ve lüks sınıfta yer alan bir markanın otomobilini ekip aracı olarak kullanıyor.

EMNİYETİN GÜLEN YÜZÜ, MEYDANIN MELEKLERİTurizm kenti Antalya'nın marka imajını desteklemek için uygulanan bu proje, kısa sürede meydandaki vatandaş ve esnafın beğenisini kazandı. Bölgede her gün kepenk açan esnaf, kadın polisleri 'Emniyetin gülen yüzü, Cumhuriyet Meydanı'nın kanatsız koruyucu melekleri' olarak tanımlıyor. Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde meydana gelen kaza, toplumsal olay ve asayiş olayları dışındaki konularda da vatandaşa yardımcı olan kadın polisler, yabancı dil bilmeleri nedeniyle turistlerle de güçlü iletişim kurabiliyor.ADRES VE MESAİSİMeydandan geçen vatandaşın ilgisini önce lüks resmi otomobil, ardından içindeki iki kadın polis çekiyor. Çocuklar ve kadınların büyük ilgi gösterdiği polisler, görev süreleri boyunca en çok vatandaştan gelen adres tarifi soruları ve fotoğraf çektirme istekleriyle ilgileniyor. Özellikle çocukların polislerle fotoğraf çektirme isteğine kayıtsız kalamadıklarını belirten 10 yıllık polis memuru Esra Yöntem (32), 4 ay önce Antalya'ya görevlendirildiğini söyledi. 12 saat boyunca meydanda vatandaşla iç içe olduğunu belirten Yöntem, "Vatandaş bize çok sempatik yaklaşıyor ve bizi gerçekten merak ediyorlar. Fotoğraf ve video çektirmek istiyorlar. Aileler 'Çocuğumun polis korkusu var' diyerek gelip o korkuyu yenmeye çalışıyor. Çocuklar yanımıza ağlayarak gelip, gülerek gidiyor. Otomobilimizi merak edip gelenler de oluyor. Adres sormak için çok fazla gelen oluyor" dedi.Yöntem, kadınların yaşadıkları sorunları kendilerine daha kolay anlatabildiklerini de sözlerine ekledi.13 yıllık polis memuru Merve Tuğ (35) ise vatandaşla iletişimlerinin çok güçlü olduğunu söyledi. Asayiş uygulamalarının ardından fotoğraf istekleriyle karşılaştıklarını ifade eden Tuğ, "Daha çok bizimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Kimlik sorgusunun ardından fotoğraf çektiriyoruz. Vatandaş otomobilimize de ilgi gösteriyor. Biz de burada görev yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Vatandaşla iç içeyiz" diye konuştu.KADINLAR GURUR DUYUYORGenel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Süleyman Eroğlu, çok güzel iletişim kurduklarını ve kadın polislerin görevlerini iyi yaptığını düşündüğünü söyledi. Sevim Karaloğlu ise kadın polislerle gurur duyduğunu belirterek, "Çok beğendim onları. Gurur duydum. Çok güzel" dedi.Çocuklarıyla birlikte kadın polislerin yanına gelen Zeynep Öz de "Polislere karşı çocuklarda bir korku var. Buraya o korkuyu yenmek için geldik. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Bir kadın olarak da gururlandım" ifadelerini kullandı.

Ebru Aslım da kadınların her yerde olduğunu ve gururlandıklarını söyledi.


'Kanatsız koruyucu melekler'in adres ve fotoğraf mesaisi
'Kanatsız koruyucu melekler'in adres ve fotoğraf mesaisi
'Kanatsız koruyucu melekler'in adres ve fotoğraf mesaisi
'Kanatsız koruyucu melekler'in adres ve fotoğraf mesaisi
'Kanatsız koruyucu melekler'in adres ve fotoğraf mesaisi
'Kanatsız koruyucu melekler'in adres ve fotoğraf mesaisi
'Kanatsız koruyucu melekler'in adres ve fotoğraf mesaisi
'Kanatsız koruyucu melekler'in adres ve fotoğraf mesaisi
'Kanatsız koruyucu melekler'in adres ve fotoğraf mesaisi
'Kanatsız koruyucu melekler'in adres ve fotoğraf mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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