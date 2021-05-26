Kanalizasyon tıkanınca ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
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Kanalizasyon tıkanınca ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış

Kanalizasyon tıkanınca ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Rusya'da 21 yaşındaki Ksenia Ptichkina adlı kadının erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. 20 Mayıs'ta evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan genç kızın cesedinin parçaları, erkek arkadaşının apartmanındaki boruların tıkanması sonucu bulundu.

Rusya, 21 yaşındaki Ksenia Ptichkina isimli kızın vahşice öldürülmesi ülke gündemine oturdu. Kemerovo şehrindeki evinden 20 Mayıs'ta çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan genç kızın, erkek arkadaşı tarafından acımasızca katledildiği ortaya çıktı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Kızlarının eve dönmemesinden şüphelenen aile bireyleri, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine hızlı şekilde çalışma başlatan polis ekiplerine, gönüllüler de yardım etti ancak tüm çabalarına rağmen genç kıza ait herhangi bir ize rastlanmadı.

CİNAYET, KANALİZASYON BORUSU TIKANINCA ORTAYA ÇIKTI

Ptichkina'nın öldürüldüğü, erkek arkadaşının apartmanının kanalizasyon borusunun tıkanmasıyla ortaya çıktı. Tıkanma şikayeti alan belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Çalışmalarını ilerleten belediye ekipleri, karşılaştıkları ceset parçaları karşısında büyük şaşkınlığa uğradı.

Kanalizasyon tıkanınca ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış

CESET PARÇALARININ KIZA AİT OLDUĞU DNA TESTİYLE KESİNLEŞTİ

DNA testine yollanan ceset parçalarının Ksenia'yaya ait olduğunun ortaya çıkması üzerine ismi açıklanmayan erkek arkadaşı gözaltına alındı. Şahsın, poliste verdiği ifadede cinayeti itiraf ettiği ve genç kızı nasıl öldürdüğünü anlattığı öğrenildi. Katil zanlısı, Ptichkina'yı parçalara böldükten sonra sifonu çektiğini söyledi.

CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİ BİLİNMİYOR, 15 YILA KADAR HAPSİ GÜNDEMDE

Katil zanlısının cinayeti neden işlediğine ilişkin bilgi ise henüz verilmedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği ve Ksenia'nın erkek arkadaşının suçlu bulunması durumunda şahsın 15 yıla kadar hapis cezası almasının gündem olduğu öğrenildi.

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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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