Kanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı

ANTALYA'da su kanalına düşen bir köpek, vatandaşlar tarafından imece usulü kurtarıldı.

ANTALYA'da su kanalına düşen bir köpek, vatandaşlar tarafından imece usulü kurtarıldı.

Olay, Kepez ilçesi, Atatürk Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan 5 metrelik su kanalında, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bir köpeğin kanala düştüğünü gören Murat Tokmak ve arkadaşları, kanal içerisine girip el ele tutuşarak, kurtarılmayı bekleyen köpeği boyun kısmından tutarak çıkarttı. Murat Tokmak ve arkadaşlarının imece usulü yardımlaşmayla köpeği kanaldan çıkarması cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Kanaldan çıkartılan köpek, bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı