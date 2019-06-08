Kanala düşen gencin cesedine ulaşıldı

Alınan bilgiye göre, Halil Akcan (20) kuzenleriyle ilçeye bağlı Karataş Mahallesi'ndeki sulama kanalının çevresinde oturmaya gitti.

Bir süre sonra ayaklarını yıkamak amacıyla suya sokan Akcan, dengesini kaybederek kanala düştü.

Akcan'ın suda kaybolması üzerine durum dalgıç polis ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen kurbağa adam polisleri kanalda arama çalışması başlattı.

Dalgıç polisler, Jandarma ve AFAD ekiplerince 6 saat kanalda aranan Akcan'ın cesedi, çalışmaların başladığı yerin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde bulundu. Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayı haber alarak sulama kanalına gelen yakınları ise Akcan'ın cesedini görünce gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: AA