Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İBB Başkanı İmamoğlu'na dava açıldı: Devlete karşı durma ve bölücülükle suçlanıyor
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Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İBB Başkanı İmamoğlu'na dava açıldı: Devlete karşı durma ve bölücülükle suçlanıyor

16.11.2020 09:58 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:02
Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İBB Başkanı İmamoğlu'na dava açıldı: Devlete karşı durma ve bölücülükle suçlanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Akşener yaptığı açıklamada, "Devlete karşı durma ve bölücülükle suçlanıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesinin gündeme geldiği ilk günden bugüne kadar projeye karşı çıktı ve projenin İstanbul'a ihanet olduğunu söyledi. Projenin iptali için başvuru da yapan İmamoğlu, bu konu üzerinden hükümetle ters düştü.

AKŞENER, İMAMOĞLU'NA DAVA AÇILDIĞINI DUYURDU

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' adlı programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma açıldığını aktardı.

"DEVLETE KARŞI DURMA VE BÖLÜCÜLÜKLE SUÇLANIYOR"

Akşener açıklamalarında, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma açıldı. Devlete karşı durma ve bölücülükle suçlanıyor" ifadelerini kullandı.

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