Kanal D'ye iki Medya Oscar'ı!

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, bu yıl ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, bu yıl ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 2019 yılı Medya Oscarlarını sahiplerine verdi.

Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı'na Kanal D'de yayınlanan 'Hekimoğlu' dizisinde oynayan Ebru Özkan, Nursal Tekin Özel Ödülü'ne ise yine Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinin ekibi layık görüldü. Ekip adına ödülü oyuncu İlker İnanoğlu aldı.

Kaynak: Hürriyet