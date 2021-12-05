Kanal D Yargı canlı izle! Yargı 12. yeni bölüm canlı izle! Yargı son bölüm izle!

Yargı full HD canlı izle! Yargı canlı izle! Heyecanla beklenen Yargı yeni bölümü bugün Kanal D'de ekranlara geliyor. Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 12. yeni bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı son bölümde neler oldu? Yargı fragman izle! Yargı yeni fragmanı yayınlandı mı? Yargı full izle!

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

11. Bölüm Özet:

Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra; bittiğini zannettikleri kâbusun aslında yeni başladığını fark ederler. Engin'in başta onlar olmak üzere kendisine zarar verdiğine inandığı herkesle ilgili bir planı vardır. Ceylin ve Ilgaz ise bu sarmalın tam merkezinde durmaktadır.

Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılarına çıkan bütün bu bulmacanın çözümü için kimseye belli etmeden çabalamaya başlarlar. Ancak bu süreç hepsini beklemedikleri kadar büyük sorularla ve sürprizlerle baş başa bırakacaktır. Acaba içlerinde derin bir yerden yükselen öfkelerini kontrol edebilecekler midir? Yoksa bu öfke büyük bir yangına mı sebep olacaktır?

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Engin'in tehditleri, bir yandan da tarafları oldukları davayla uğraşırken; geçmişlerinin bağlandığı düğüm yeniden karşılarına çıkar. Bu durum onları acımasız bir "keşke"nin kucağına bırakırken; artık ikisini de çok zor tercihler beklemektedir.

YARGI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet