Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler konusu nedir? Kanal D Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı programı canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şarkılar Bizi söyler 20.00'de Kanal D ekranlarında başlayacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI BÖLÜMÜ KONUKLARI KİM?

Şarkılar Bizi Söyler 31. Bölüm Fragmanı - Yılbaşı Özel yayında! Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun'un konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle Cuma 20.00'de Kanal D'de!

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