Kanal D Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta?

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler konusu nedir? Şarkılar Bizi Söyler sunucusu kim? Şarkılar Bizi Söyler Konuk geliyor mu? Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Kanal D canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezona damga vuran programlardan biri olan Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezona 13 Kasım Cumartesi saat 20.00 itibarıyla başladı.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 13 KASIM KONUKLARI KİMLER?



ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ SEZONUYLA EKRANLARDA

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler", Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Türkiye'nin en sevilen yıldızlarının efsane şarkılarının söyleneceği programın yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken üstleniyor..

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