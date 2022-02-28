Kanal D kimin sorusu gündem konusu oldu. Günümüzde yayınladığı dizi ve programlarla izleyicileri ekran başına toplayan ve Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan Kanal D hakkında izleyiciler daha fazla bilgi sahibi olmak için Kanal D kimin? Kanal D sahibi kim? Kanal D ne zaman kuruldu? Kanal D sahipleri kimler? sorularına yanıt arıyor. Peki, Kanal D kime ait? İşte detaylar...

KANAL D KİMİN?

Kanal D, Demirören Holding'in Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır. 2009 yılı itibarıyla Türkiye'de en çok izlenen kanal unvanını elde etmiştir.

Ayhan Şahenk ve Aydın Doğan tarafından ortak kurulmuştur. 16 Eylül 1993'te test yayınına ve 19 Aralık 1993'te normal yayına başlamıştır. Kanalın hisseleri 16 Ekim 1994 tarihinde Aydın Doğan'a emanet verildi ve kanalın logosu değişerek bugünkü hâlini almıştır. 2004 yılında, analog yayının yanı sıra sayısal yayın yapmaya da başlamıştır. Diğer tüm Avrupa ülkelerine Türkçe yayın yapan Almanya merkezli Euro D kanalın yurt dışındaki şubesidir. Kanal D, ayrıca Türkiye'de yüksek çözünürlükte (HD) yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalı olan Kanal D HD'yi yayına sokmuştur. Kanal D'de yayınlanan birçok program, bu kanaldan yüksek çözünürlükte izlenebilmektedir. Kanal D Ana Haber Bültenini hafta içi Deniz Bayramoğlu sunmaktadır. Spor Gündemini Emre Tilev sunmaktadır. Sihirli Annem, Yaprak Dökümü, Bayanlar Baylar, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, İntikam, Kavak Yelleri, Yılan Hikayesi, Aşk-ı Memnu, Hanımın Çiftliği, Ruhsar, Binbir Gece, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Poyraz Karayel, Akasya Durağı ve Arka Sokaklar gibi diziler Kanal D'nin en çok beğenilen dizileri arasında yer almıştır.

Kanal, 21 Nisan 2011'de logosunu üç boyutlu yapmış ve logonun ortasındaki daire dönen bir küre olmuştur. Mayıs 2013'ten itibaren Kanal D dizileri engelsiz.kanald.com.tr adresinde görme engelliler için sesli betimleniyor, işitme engelliler için işaret dili ile anlatılıyor. Ayrıca altyazılarla destekleniyor.

Kanal D, 1 Temmuz 2013'te 16:9 (geniş ekran) yayına geçti. 21 Mart 2018 tarihi itibarıyla Demirören Medya Grubuna satılmıştır. 3 Eylül 2018 tarihinde logosunu tekrar değiştirmiştir.

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