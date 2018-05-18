Kanal D Hafta Sonu Haberlerini Sunan Gözde Atasoy ile Yollarını Ayırdı
Kanal D, Ahmet Hakan'ın ardından hafta sonu haberlerini sunan başarılı sunucu Gözde Atasoy ile yollarını ayırdı. Atasoy'un yerine Merve Dinçkol getirildi.
Kanal D haber kuşağında ayrılıklar devam ediyor. Daha önce Kanal D Haber'in sembol ismi Ahmet Hakan'ın görevine son verip, bu koltuğa Buket Aydın'ı oturtan yönetim şimdi de hafta sonu haberlerinin başarılı ismi Gözde Atasoy'la yollarını ayırdı.
YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU
Kanal D hafta sonu haberlerini bundan sonra Milliyet'te program yapan Merve Dinçkol sunacak.
MERVE DİNÇKOL KİMDİR?
1986 doğumlu Merve Dinçkol, Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü mezunu. Stajını Lig TV'de yapan, ardından Ulusal Kanal'da sunuculuğa başlayan Merve Dinçkol, şimdilerde Öykü Cengiz ile Milliyet.com.tr için program yapıyor.
YORUMLAR (44)
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izleme çokta umrumda mılletınCevap Yaz Yayından Kaldır
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artıkkkkkkkkkkkkkkkkk foxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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hahaha kudur baybCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kanal d izlenmez artık siyah beyaz aşk da bitiyor yazık ettiler dizi ye de sunucu lar da gitti artık kanal d izlemiyoruz ne hale geldiCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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bu kızınnnnn hakkını yedilerrr haram zıkkkımmm olsunnnnnCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır