Kanal D Hafta Sonu Haberlerini Sunan Gözde Atasoy ile Yollarını Ayırdı

Kanal D haber kuşağında ayrılıklar devam ediyor. Daha önce Kanal D Haber'in sembol ismi Ahmet Hakan'ın görevine son verip, bu koltuğa Buket Aydın'ı oturtan yönetim şimdi de hafta sonu haberlerinin başarılı ismi Gözde Atasoy'la yollarını ayırdı.

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Kanal D hafta sonu haberlerini bundan sonra Milliyet'te program yapan Merve Dinçkol sunacak.

Gözde Atasoy

MERVE DİNÇKOL KİMDİR?

1986 doğumlu Merve Dinçkol, Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü mezunu. Stajını Lig TV'de yapan, ardından Ulusal Kanal'da sunuculuğa başlayan Merve Dinçkol, şimdilerde Öykü Cengiz ile Milliyet.com.tr için program yapıyor.