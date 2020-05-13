Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
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Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı

Kanal D ekranlarında sadece 3 bölüm yayınlanan ve koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen Hizmetçiler dizisinin ekran macerası sona erdi. Reytinglerde de beklediğini bulamayan dizi için final kararı alındı.

Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
13.05.2020 23:11 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:31

Kanal D'de yayınlanan Hizmetçiler dizisinin ekran macerası sona erdi. Koronavirüs salgınından sonra çekimleri durdurulan Hizmetçiler dizisi final yaptı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÇEKİMLERİNE ARA VERİLMİŞTİ

Başrollerini Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in paylaştıkları, Kanal D'nin Fabrika Yapım imzalı yeni dizisi Hizmetçiler dizisinin koronavirus nedeniyle çekimlerine ara verilmişti.

Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı

REYTİNGLERDE BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Ancak reytinglerde beklediğini bulamayan dizi için final kararı alındı. Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan dizinin yeni bölüm çekimleri yapılmayacak.

Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı

FABRİKA YAPIM FİNAL KARARINI DUYURDU

Fabrika Yapım tarafından yapılan açıklamayla, Hizmetçiler dizisi için final kararı duyuruldu. Açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle ekibimizin ve ailelerinin sağlığını gözeterek çekimlerine ara verdiğimiz "Hizmetçiler" dizimiz için mücbir sebepler yüzünden final kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Projemiz için emeğini ortaya koyan tüm paydaşlarımıza, oyuncularımıza, teknik ekibimize ve bu zamana kadar gösterdiğiniz ilgi ve destekler için siz sevgili seyircilerimize gönülden teşekkür ederiz. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle..." ifadeleri yer aldı.

Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
Haber Yorumları (1)
GUL KOKUSU: SEGVI VE DESTEK MI? AHHH NEREDE O SEVGI VE DESTEK???? DESTEK VE SEVGI OLMADIGI ICIN YAYINDAN KALKMADIMI??? YALNISMIYIM? AMMA GUZEL HABERMIS... GUZELLLLLL
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