Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı Kanal D ekranlarında sadece 3 bölüm yayınlanan ve koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen Hizmetçiler dizisinin ekran macerası sona erdi. Reytinglerde de beklediğini bulamayan dizi için final kararı alındı.

Kanal D'de yayınlanan Hizmetçiler dizisinin ekran macerası sona erdi. Koronavirüs salgınından sonra çekimleri durdurulan Hizmetçiler dizisi final yaptı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÇEKİMLERİNE ARA VERİLMİŞTİ

Başrollerini Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in paylaştıkları, Kanal D'nin Fabrika Yapım imzalı yeni dizisi Hizmetçiler dizisinin koronavirus nedeniyle çekimlerine ara verilmişti.

REYTİNGLERDE BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Ancak reytinglerde beklediğini bulamayan dizi için final kararı alındı. Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan dizinin yeni bölüm çekimleri yapılmayacak.

FABRİKA YAPIM FİNAL KARARINI DUYURDU

Fabrika Yapım tarafından yapılan açıklamayla, Hizmetçiler dizisi için final kararı duyuruldu. Açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle ekibimizin ve ailelerinin sağlığını gözeterek çekimlerine ara verdiğimiz "Hizmetçiler" dizimiz için mücbir sebepler yüzünden final kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Projemiz için emeğini ortaya koyan tüm paydaşlarımıza, oyuncularımıza, teknik ekibimize ve bu zamana kadar gösterdiğiniz ilgi ve destekler için siz sevgili seyircilerimize gönülden teşekkür ederiz. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle..." ifadeleri yer aldı.