Kanal D Babam Çok Değişti bitiyor mu? Babam Çok Değişti final mi yapıyor? Babam Çok Değişti 2. bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarında yeni başlayan komedi dizisi Babam Çok Değişti, 2. bölümüyle ekranlara geldi. Başrolünde Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozuklu'nun yer aldığı dizinin reytinglerde istediği başarıyı elde edememesi, isim değiştirmesi ve yayın akışında yer almaması, Kanal D Babam Çok Değişti bitiyor mu? sorularını gündeme getirdi. Dizi final mi yapıyor?

Bugün 2. bölümüyle ekranlara gelen Babam Çok Değişti dizisinin yapımcılığını Süreç Film üstleniyor. Eski adıyla İyi Aile Babası dizisinin yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül oturuyor. Aile komedisi türündeki Babam Çok Değişti dizisinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal ve Salih Kalyoncu gibi usta oyuncular yer alıyor. Kanal D Babam Çok Değişti bitiyor mu? Babam Çok Değişti final mi yapıyor? Babam Çok Değişti 2. bölümde neler oldu?

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ BİTİYOR MU? BABAM ÇOK DEĞİŞTİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Babam Çok Değişti dizisi reytinglerin düşüklüğü dolayısıyla istediği ilgiyi göremedi. Yapım ekibinden henüz bir cevap gelmezken, internette ve sosyal medyada Kanal D Babam Çok Değişti bitiyor mu? Babam Çok Değişti final mi yapıyor? soruları dolaşmaya başladı. Fakat bu konu hakkında bir açıklama gelmedi.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslı, taşınmak için hazırlıklara başladı. Mehmet Ali ve Aslı'nın taşınacağını duyan Arife, Mehmet Ali'yi tehdit etti. Deniz'in Mehmet Ali'nin ilk aşkı olduğunu Aslı'ya itiraf edeceğini söyleyen Arife, Mehmet Ali'yi bir hayli korkuttu. Peki Aslı ve Mehmet Ali, taşınabilecek mi?