Kanal 7 frekans bilgileri! Kanal 7 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Kanal 7 canlı izleme linki!
Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Kanal 7'nin frekans bilgileri nedir? Kanal 7 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Kanal 7 canlı izleme linki haberimizde.
Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Kanal 7 frekansı kaçtır? Kanal 7 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?
KANAL 7 SD FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 12095
Polarizasyon : YATAY
Sembol Oranı : 4800
FEC : 5/6
KANAL 7 HD FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 12103
Polarizasyon : YATAY
Sembol Oranı : 8333
FEC : 2/3
KANAL 7 CANLI İZLE
Kanal 7 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.
KANAL 7 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANAL 7 DİĞER KANALLARDA NEREDE?
Kanal 7 Digitürk'te 34. kanalda bulunmaktadır.
Kanal 7 D-Smart'ta 27. kanalda bulunmaktadır.
Kablo TV : KANAL 7 HD: 27. Kanal/ KANAL 7 : 903 . Kanal
Tivibu : KANAL 7: 28. Sıra/ KANAL 7 HD: 317. Sıra