Kanal 7 frekans bilgileri! Kanal 7 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Kanal 7 canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Kanal 7'nin frekans bilgileri nedir? Kanal 7 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Kanal 7 canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Kanal 7 frekansı kaçtır? Kanal 7 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

KANAL 7 SD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12095

Polarizasyon : YATAY

Sembol Oranı : 4800

FEC : 5/6

KANAL 7 HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12103

Polarizasyon : YATAY

Sembol Oranı : 8333

FEC : 2/3

KANAL 7 CANLI İZLE

Kanal 7 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

KANAL 7 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANAL 7 DİĞER KANALLARDA NEREDE?

Kanal 7 Digitürk'te 34. kanalda bulunmaktadır.

Kanal 7 D-Smart'ta 27. kanalda bulunmaktadır.

Kablo TV : KANAL 7 HD: 27. Kanal/ KANAL 7 : 903 . Kanal

Tivibu : KANAL 7: 28. Sıra/ KANAL 7 HD: 317. Sıra