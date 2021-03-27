Kanal 7 Emanet 146. bölüm fragmanı izle! Kanal 7 Emanet full tek parça izle!
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Kanal 7 Emanet 146. bölüm fragmanı izle! Kanal 7 Emanet full tek parça izle!

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Kanal 7 Emanet 146. bölüm fragmanı izle! Kanal 7 Emanet full tek parça izle!

KANAL 7 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Emanet'in 146. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Emanet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal 7 Emanet 146. bölüm fragmanı izle! Kanal 7 Emanet full tek parça izle!

146. bölümü ile 29 Mart Pazartesi yayınlanacak Kanal 7 Emanet 146. bölüm fragmanı izle! Kanal 7 Emanet full tek parça izle!

EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman ve Seher, kendilerini bekleyen bu zorlu yolu birlikte yürümek zorundadır. Ama Yaman'ın bir yandan da Seher'le ilgili kafası iyice karışmaya başlamıştır.

KANAL 7 EMANET NE ZAMAN?

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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