Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı

Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin, şimdi de sattığı sağlık malzemeleriyle tepki topluyor. Kanada'nın Çin'den satın aldığı N95 tipi 11 milyon maskeden 8 milyonunun standartları karşılamadığı ortaya çıktı.