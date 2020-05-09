Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı
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Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı

Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu
09.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 09.05.2020 20:16

Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin, şimdi de sattığı sağlık malzemeleriyle tepki topluyor. Kanada'nın Çin'den satın aldığı N95 tipi 11 milyon maskeden 8 milyonunun standartları karşılamadığı ortaya çıktı.

Kanada'nın Quebec Eyaleti Satınalma Bakanı Anita Anand, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 11 milyon maskeden yaklaşık 1 milyonunun standartları karşılayabildiği, 8 milyonunun ise kullanıma uygun olmadığını söyledi.

8 MİLYON MASKE BAŞKA ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK

Anand, geriye kalan maskelerin test aşamasında olduğunu belirterek, standart dışı 8 milyon maskenin başka şekilde değerlendirileceğini kaydetti.

Öte yandan Kanada basınında, Çin'den geçen ay ithal edilen 1 milyon N95 tipi maskenin de hatalı çıktığı haberleri yer aldı.

FEDARAL HÜKÜMET, AÇIKLAMA YAPMADI

Federal hükümet, ülkedeki tedarikçi firmalar aracılığıyla toplam 135 milyon maske alımı için sözleşme imzalamıştı.
Kanada, salgının başından bu yana 33 milyondan fazla tıbbi malzeme satın aldı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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