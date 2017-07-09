Kanada'dan Yelkenliyle 5 Yılda Antalya'ya Geldiler

KANADA'nın batı kıyısında 2012 yılında 'Storm Bird' (Fırtına Kuşu) isimli tekneleriyle yarım dünya turuna çıkan uluslararası ilişkiler uzmanı emekli profesör Burcu Bostanoğlu ve yelkenci Ahmet Nazım Davran, 5 yıllık seyrin ardından Antalya'nın Finike İlçesi'ne ulaştı.



İzmir'de oturan yelken eğitmeni 61 yaşındaki Ahmet Nazım Davran, yelkenli tekneyle yarı dünya turuna çıkmak için 2012 yılında Kanada'ya gitti. 13 yaşından beri yelken sporuyla uğraşan Davran, burada okyanus yolculuğu için uygun tekne aramaya başladı. Uzun bir arayışın ardından yolculuk için istediği özelliklere sahip 'Storm Bird' isimli tekneyi satın alan Davran, buradan deniz yoluyla ABD'ye gitti. Yolculuk için tekneyi hazırlayan Davran'a yolculuk boyunca eşlik edecek arkadaşı Gazi Üniversitesi'nden emekli profesör uluslararası ilişkiler uzmanı 55 yaşındaki Burcu Bostanoğlu da katıldı.



Yelkenler başta olmak üzere birçok değişiklik yapan ikili, yolculuk için tüm hazırlıkların tamamlandığına kanaat getirdikten sonra belirledikleri rota dahilinde San Fransisco'dan Ekim 2012'de okyanusa açıldı. 12.5 metre uzunluğundaki tekneyle ilk olarak Hawaii'ye giden ikili, burada irili ufaklı 8 adanın tamamını ziyaret ederek 7 ay geçirdi. Ardından Marshall Adaları grubuna geçen ikili, burada 1.5 ay kaldı. Mikronezya Adaları'na geçen ikili, Palau Adaları'na geçti. Burada teknenin bakımını da yapan macerasever ikili Filipinler'e yelken açtı.



Tekne kaptanı Ahmet Davran, macera dolu yolculukları boyunca 15 bin deniz mili yol aldıklarını söyledi. Yolculuk boyunca zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Davran, Filipinler'e giderken motorun arıza yaptığını, bu nedenle Davao Limanı'nda 10 ay kalmak zorunda kaldıklarını söyledi. Tamirat bittikten sonra Borneo'nun kuzey batısından Malezya'yı takip ederek Singapur'a ulaştıklarına değinen Ahmet Davran, "Malakka Boğazı'nı geçtik. Malezya'nın Langkawi Adası'ndan sonra Mart 2017'de Burcu'nun annesinin rahatsızlandığı haberini aldık. Yola tek başıma devam ederek Sri Lanka, Maldivler, Yemen- Sokotra Adası, Aden Körfezi, Kızıldeniz, Eritre, Sudan, Suakin Limanı üzerinden Mısır'ın Pord Galip, Hurgada Limanı, Süveyş Limanı, Süveyş Kanalı, İsmailiye ve Port Said kentinden geçerek Akdeniz'e açıldım" dedi.



Akdeniz'deki yolcuğunun 3.5 gün sürdüğünü belirten Ahmet Nazım Davran, 26 Mayıs'ta Antalya'nın Finike Limanı'na demir attığını söyledi. Finike Limanı'nda yolculuk arkadaşı Burcu Bostanoğlu tarafından karşılanan Davran, "5 yıl süren yolculuk boyunca tekneyi çok iyi tanıdım. Tekneyi tek başıma idare edebilecek duruma geldim. Tekneyle bütünleşmek ayrı bir sanat ve beceri" diye konuştu.



KARADA YAŞAMAKTAN DAHA EKONOMİK OLDU



Burcu Bostanoğlu ise seyir rotası hakkında bilgi verdi. Hawaii, Mikronezya ve Marshall Adaları'na gittiklerini aktaran Bostanoğlu, yarım dünya turunun seyir masraflarını da emeklilik parasıyla karşıladıklarını söyledi. Yolculuğun aylık masrafının 1500 dolar civarında olduğunu kaydeden Bostanoğlu, "5 yıllık seyrin maliyeti karada yaşamaktan çok daha ucuz. Dışarıdan düşünüldüğü gibi lüks bir hayat tarzı gerektirmiyor. Sade ve basit yaşamak durumunda olduğunuz için daha ekonomik olabiliyor. Sadece teknik arızalar ya da bakım fazla tutabiliyor" dedi.



SEYAHAT KİTAP OLACAK



Seyahatin bir kısmında annesinin rahatsızlığı nedeniyle bulunamadığını anlatan Bostanoğlu, şunları söyledi:



"Ahmet tek başına devam etti bir müddet. 1-2 kısa geçişi arkadaşlarımızla yaptık. Ama esas Hint Okyanusu ve Kızıldeniz geçişini Ahmet tek başına yaptı. Uzun bir seyir tabii ki zorlu tecrübelerimiz oldu. Ama insan hafızası kötü olanı silip iyi olanı hatırlamaya meyilli. İyi ki yaptık bu seyri diyoruz. Emeklilik yıllarımızda hoş bir anı olarak bizimle kaldı. Türkiye'de bir dergide yazılarımı kaleme aldım. Bizim yaşadıklarımızla birlikte daha çok gittiğimiz yerlerin denizcilik kültürünü tanıtmaya çalıştığım yazılarım oldu. Akdeniz tarihi ve korsanlık tarihi ile ilgili akademik olarak çalıştım. Denizcilik kültürünü o sebeple kaleme alıyorum. Bu yaşadığımız tecrübeyi belki kitap şeklinde kaleme alabiliriz."



'FİLİPİNLER'DE KORSAN TEHLİKESİ YAŞADIK'



Filipinler'de korsan tehlikesi yaşadıklarını aktaran Burcu Bostanoğlu, "Bulunduğumuz marinadan Kanadalı ve Norveçli 4 kişi korsanlar tarafından kaçırıldı. Hükümetlerle pazarlık yapılıyor. Fidye ödenmediği için Kanadalı 2 kişi öldürüldü. O marinadan seyre çıktığımızda korsanların elindeki adaya yakın motorumuz bozuldu. Filipler'in donanmasından yardım istemek durumunda kaldık. Donanma eşliğinde o kanalı geçtik. Denizin kendisinden gelen değil ama insandan kaynaklanan bir tehlike ortamıydı" diye konuştu.



Ahmet Nazım Davran ve Burcu Bostanoğlu, Mart 2012'de başlayan yolculuklarını gelecek ay İzmir'de tamamlayacak. - Antalya