Kanada'daki kamyonculara destek gösterisi
AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Kanada Büyükelçiliği önünde toplanan özgürlük yanlısı göstericiler, Kanada'da Kovid-19 salgınına karşı zorunlu aşılama uygulamasının kaldırılması için destek gösterisi düzenledi.
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Kanada Büyükelçiliği önünde toplanan özgürlük yanlısı göstericiler, Kanada'da Kovid-19 salgınına karşı zorunlu aşılama uygulamasının kaldırılması için destek gösterisi düzenledi.