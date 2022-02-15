Kanada'daki kamyonculara destek gösterisi - Haberler
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Kanada'daki kamyonculara destek gösterisi

AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Kanada Büyükelçiliği önünde toplanan özgürlük yanlısı göstericiler, Kanada'da Kovid-19 salgınına karşı zorunlu aşılama uygulamasının kaldırılması için destek gösterisi düzenledi.

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Kanada Büyükelçiliği önünde toplanan özgürlük yanlısı göstericiler, Kanada'da Kovid-19 salgınına karşı zorunlu aşılama uygulamasının kaldırılması için destek gösterisi düzenledi.

Kanada'daki kamyonculara destek gösterisi

Kanada'daki kamyonculara destek gösterisi

Kanada'daki kamyonculara destek gösterisi

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

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