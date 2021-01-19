Kanada'da yetişkinlerin organları öldüklerinde hastalara nakledilecek

Kanada'da bugün itibarıyla yürürlüğe giren Organ ve Doku Bağışı Yasası kapsamında, hayattayken aksi bir beyanda bulunmayan tüm yetişkinlerin organları, öldükten sonra ihtiyaç sahibi hastalara nakledilecek.

Kanada'nın Nova Scotia eyaleti hükümeti tarafından Nisan 2019'da hazırlanan Organ ve Doku Bağışı Yasası, tüm yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında Nova Scotia eyaletinde bir yıldan fazla ikamet eden tüm yetişkinler, vazgeçmedikleri sürece, yasadaki "varsayılan rıza" hükmü gereğince potansiyel organ bağışçıları olarak kabul edilecek.

Yaşı 18'den büyük ve hayattayken aksi yönde bir beyanda bulunmayanların organlarının alınacağı yasa ile organlar, ilk olarak ihtiyaç sahibi olup, sırada bekleyen hastalara nakledilecek.

KUZEY AMERİKA'DA BİR İLK

Uygulamanın Kuzey Amerika kıtasında bir ilk olduğunu kaydeden, Eyalet Organ ve Doku Bağışı Programı Tıbbi Direktörü Dr. Stephen Beed, Nova Scotia eyaletinin Kuzey Amerika'da yetişkinlerin öldüklerinde organlarını bağışlamaya istekli olduğunu varsayan ilk eyalet olduğunu ifade etti.

"BİR KİŞİ ÖLÜR DİĞERLERİ YAŞAR"

Kanada genelinde 2019 yılı sonu itibarıyla 4 bin 419 kişinin organ nakli için sıra beklediğini söyleyen Dr. Beed, sayının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Yasa ile birlikte sırada bekleyen hastalara organ naklinin hız kazanacağını belirten Dr. Beed, uygulamayı insanlara anlatırken, "bir kişi ölür, diğerleri yaşar" sloganını kullandıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı