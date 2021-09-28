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Kanada'da yer altında mahsur kalan 39 madenciden 33'ü kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kanada'da yer altında mahsur kalan 39 madenciden 33'ü kurtarıldı

- Kanada'nın Sudbury şehrindeki Totten madeninde dün meydana gelen kazada yer altında mahsur kalan 39 madenciden 33'ü kurtarıldı.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - - Kanada'nın Sudbury şehrindeki Totten madeninde dün meydana gelen kazada yer altında mahsur kalan 39 madenciden 33'ü kurtarıldı.

Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Sudbury şehrinde bulunan ve Brezilyalı maden şirketi Vale SA tarafından işletilen Totten madeninde pazar günü işçileri taşıyan madendeki asansörün bir kaza sonucu hasar görmesi sonucu 39 madencinin yer altında mahsur kaldığı bildirilmişti. Mahsur kalan madencilerin ikinci bir çıkış kullanılarak tahliye edileceklerini açıklanmıştı.

Kurtarma operasyonu kapsamında açılan ikinci çıkışa kurulan merdiven yardımıyla madenciler yaklaşık 1,2 kilometre tırmanarak iki gün sonra yeryüzüne çıkarılmaya başlandı. Şu ana kadar 39 madenciden 33'ünün kurtarıldığı aktarılırken, kurtarma operasyonunun devam ettiği bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan madencilerin hepsinin sağlıklı ve eve gitmeye istekli olduğu aktarıldı.

Ontario Maden Kurtarma (OMR) yetkilisi Shawn Rideout ise yaptığı açıklamada, madende mahsur kalan 6 madencinin yerel saatle 11.00'de yüzeye çıkmalarının beklendiğini ifade ederek, madencilerin 48 saatten fazla bir süredir yeraltında olduklarını ve bu nedenle kurtarma operasyonun ağırdan alındığını açıkladı.

Madencilerin yüzeye çıktıklarında sağlık personeli tarafından karşılandığını aktaran Rideout, kurtarılan madencilerin morallerinin iyi olduğunu belirtti.

Bakır, nikel ve değerli metaller çıkarılan Totten madeninde, yaklaşık 200 madenci çalışıyor.

Öte yandan şirket tarafından dün yapılan açıklamada, kaza sonrası madencilerin içinde su ve yiyecek bulunan sığınma istasyonuna sorunsuz bir şekilde ulaştığı ve şirketle iletişime geçtiğini aktarılmıştı.

(İHA)

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