Kanada'da tarım arazileri sular altında kaldı - Haberler
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Kanada'da tarım arazileri sular altında kaldı

AA / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel

Sular altında kalmış tarım arazileri (DRONE) Kent sakinlerinden Mike Demers ile röportaj Kanada'nın güneybatısındaki British Columbia eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, eyalette acil durum ilan edildi.

Sular altında kalmış tarım arazileri (DRONE)

Kent sakinlerinden Mike Demers ile röportaj Kanada'nın güneybatısındaki British Columbia eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, eyalette acil durum ilan edildi. Abbotsford kentinde de etkili olan yağışlar nedeniyle birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

Kanada'da tarım arazileri sular altında kaldı

Kanada'da tarım arazileri sular altında kaldı

Kanada'da tarım arazileri sular altında kaldı

AA / Mert Alper Derviş - Son Dakika Haberleri

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