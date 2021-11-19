Kanada'da tarım arazileri sular altında kaldı
AA / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel
Sular altında kalmış tarım arazileri (DRONE) Kent sakinlerinden Mike Demers ile röportaj Kanada'nın güneybatısındaki British Columbia eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, eyalette acil durum ilan edildi.
Sular altında kalmış tarım arazileri (DRONE)
Kent sakinlerinden Mike Demers ile röportaj Kanada'nın güneybatısındaki British Columbia eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, eyalette acil durum ilan edildi. Abbotsford kentinde de etkili olan yağışlar nedeniyle birçok tarım arazisi sular altında kaldı.