Kanada'da Müslüman genci ölüme terk eden ilk yardım görevlileri suçlu bulundu
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Kanada'da Müslüman genci ölüme terk eden ilk yardım görevlileri suçlu bulundu

Kanada'da Müslüman genci ölüme terk eden ilk yardım görevlileri suçlu bulundu
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'nın Hamilton kentinde, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Müslüman genci, doğru müdahale yapmayarak ölüme terk eden ilk yardım görevlileri çıkarıldıkları mahkemede suçlu bulundu.

Kanada'nın Hamilton kentinde, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Müslüman genci, doğru müdahale yapmayarak ölüme terk eden ilk yardım görevlileri çıkarıldıkları mahkemede suçlu bulundu.

Hamilton kentinde 2 Aralık 2017'de meydana gelen saldırıda, Dale King isimli saldırgan tarafından silahla vurularak yaralanan Yusuf El-Hasnawi'ye (19) olay yerine gecikme ile gelen iki ilk yardım görevlisi müdahale etti.

Ontario Eyalet Yüksek Mahkemesi Hakimi Harrison Arrell, yaklaşık dört yıldır süren davada bugün kararını açıkladı.

Hakim Arrell, ilk yardım görevlileri Steven Snively (55) ve Christopher Marchant'ın (32), atardamarı ile bir damarı daha kurşun ile delinmiş kişiye nasıl müdahale edeceklerine dair aldıkları eğitimin gereğini yerine getirmedikleri için suçlu olduklarına hükmetti.

Yargıç Harrison Arrell kararını verirken, "Bunun trajik bir dava olduğunu söylemek çok hafife almak olur" derken, iki görevlinin ilk yardım müdahalesinde minimum standartları sağlamadıklarını ifade etti.

Hakim Arrell, davanın 25-26 Ekim'de ceza duruşması ile sona ereceğini belirtti.

İlk yardım görevlilerinin, söz konusu suçlamalardan azami 5 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

Yusuf El-Hasnawi'nin babası Majed El-Hasnawi, kararın ardından mahkeme binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bence bu adil bir karar. Onların suçluluğu kanıtlandı. On yıl mı yoksa bir yıl mı hapis cezası alırlar beni ilgilendirmiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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