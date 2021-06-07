Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Kanada'nın Ontario eyaletinde Müslüman aileden 5 kişiye kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu aile üyelerinden 4'ü hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde dün yerel saatle 20.40'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücü aracı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile aile üyelerinden 2'si kadın toplam 4 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan çocuğun hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

OTOPARKTA YAKALANDI

Görgü tanıkları, saldırının ardından olay yerinden hızla kaçmaya çalışan siyah bir araba olduğu belirtirken, 20 yaşındaki erkek sürücü olay yerinden 7 kilometre uzaklıkta bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalandı.

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

İSLAMOFOBİ İZİ

Londra Polis Teşkilatından Dedektif Paul Waight düzenlediği basın toplantısında, "Bunun planlı ve önceden tasarlanmış, nefret güdümlü bir eylem olduğuna dair kanıtlar var. Bu kurbanların Müslüman oldukları için hedef alındıklarına inanılıyor" ifadelerini kullandı.

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN SUÇLANIYOR

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Waight, saldırganın 4 birinci derece cinayet ve 1 cinayete teşebbüs ile suçlandığını açıkladı.

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Kenan Doğulu Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Roland Garros Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 00:58:33. #1.16#

title