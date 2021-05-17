Kanada'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

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İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları, Kanada'da protesto edildi.

İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları, Kanada'da protesto edildi.

Filistin'e destek veren binlerce Kanadalı, Hamilton ve Oakville kentlerinde düzenlenen İsrail karşıtı protestolarda bir araya geldi.

Göstericiler, Hamilton Belediye Başkanlığı binası önünde dün yerel saatle 17.00'de toplanmaya başladı.

Protestonun yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemleri alan Hamilton polisinin, kimlik kontrolü yapmak istemesi göstericilerin tepkisine neden oldu.

Artan tepkiler üzerine kimlik kontrolünden vazgeçen polis, uzaktan koruma görevine döndü.

Kısa konuşmaların ardından ellerindeki pankart ve bayraklarla yürüyen binlerce kişi, şehir merkezinde "Filistin'e özgürlük", "Şeyh Cerrah'ı kurtarın" ve "Filistin, Kudüs ve Gazze özgür olacak" sloganları atıp, tekbir getirdi.

Protestocular, Filistin halkına karşı işlenen insan hakları ihlalleri konusunda Kanada hükümeti ve Başbakan Justin Trudeau'nun sessiz kalmasına da tepki gösterdi.

Yaklaşık iki saat süren gösteriler, olaysız sona erdi.

Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Calgary kentinde cuma günü başlayan İsrail karşıtı gösteriler, cumartesi ve pazar da Ontario, Saskatchewan, Manitoba, British Columbia, Quebec, Nova Scotia ve New Brunswick eyaletlerindeki 20 ayrı protestoyla devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan