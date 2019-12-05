Kanada'da esrar yetiştiriciliği üzerine diploma programı açılıyor
Kanada'nın Montreal kentindeki McGill Üniversitesi, haziran ayında başlayacak program kapsamında gelecek yıldan itibaren öğrencilerine esrar yetiştirmeyi öğretecek. Böylelikle McGill Üniversitesi, ülkenin esrar üzerine diploma programı açan ilk üniversitesi olacak
Kanada'nın Montreal kentindeki McGill Üniversitesi, haziran ayında başlayacak program kapsamında gelecek yıldan itibaren öğrencilerine esrar yetiştirmeyi öğretecek. Böylelikle McGill Üniversitesi, ülkenin esrar üzerine diploma programı açan ilk üniversitesi olacak.
Montreal Gazette'de çıkan habere göre, McGill Üniversitesi bünyesinde gelecek yıl "Ticari Esrar Diploma Programı" açılacak. Euronews.com'da Görüntüle