Kanada'da esrar yetiştiriciliği üzerine diploma programı açılıyor
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Kanada'da esrar yetiştiriciliği üzerine diploma programı açılıyor

Kanada'nın Montreal kentindeki McGill Üniversitesi, haziran ayında başlayacak program kapsamında gelecek yıldan itibaren öğrencilerine esrar yetiştirmeyi öğretecek. Böylelikle McGill Üniversitesi, ülkenin esrar üzerine diploma programı açan ilk üniversitesi olacak

05.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:43
Kanada'da esrar yetiştiriciliği üzerine diploma programı açılıyor

'nın kentindeki McGill Üniversitesi, haziran ayında başlayacak program kapsamında gelecek yıldan itibaren öğrencilerine esrar yetiştirmeyi öğretecek. Böylelikle McGill Üniversitesi, ülkenin esrar üzerine diploma programı açan ilk üniversitesi olacak.


Montreal Gazette'de çıkan habere göre, McGill Üniversitesi bünyesinde gelecek yıl "Ticari Esrar Diploma Programı" açılacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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