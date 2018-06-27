Kanada'da 24 Eşi ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi.

Kanada'da 1990 ve 2014 yılları arasında 24 eşi ve 149 çocuğu olan 61 yaşındaki Winston Blackmore'a, mahkeme tarafından çok eşli evlilik yaptığı gerekçesiyle altı ay ev hapsi ve 150 saat kamuda ücretsiz çalışma cezası verildi.

"İNANCIM GEREĞİ EVLENDİM"

Winston'un 24 eşinden dokuzu ile on sekiz yaşında küçükken dördü ile on beş yaşlarındayken evlendiği belirtildi. Eski bir piskopos olan Winston, karar sonrası sırf inancı gereği çok evlilik yaptığını ve sırf bu yüzden cezalandırıldığını söyleyerek karara tepki gösterdi.