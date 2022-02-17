Kanada Başbakanı Trudeau, göstericilere karşı Acil Durumlar Yasası'nı savundu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kamuoyunda "savaş yasası" olarak bilinen ve ülke genelinde uygulamaya konan Acil Durumlar Yasası'nın, kamyoncuların eylemlerine karşı "son çare" olduğunu savundu ve güvenlik güçlerine daha geniş yetkiler verilmesini talep etti.

Trudeau, Acil Durumlar Yasası'nın uygulanmasına dair Federal Parlamentoda başlayan oturumda yaptığı konuşmada, konvoy ablukacılarına ve protesto eylemlerine karşı söz konusu yasayı savundu.

Yasanın "sınırlı, hedefli, makul ve orantılı" olduğunu savunan Trudeau, Acil Durumlar Yasası'nın kullanımının "son çare" olduğunu ifade etti.

Trudeau, Kanadalılara, yasanın Haklar ve Özgürlükler Şartı'nda yer alan korumaları aşmayacağına dair güvence vererek, şunları söyledi:

"Askeri çağırmak için Acil Durum Yasası'nı kullanmıyoruz, insanların ifade özgürlüğünü kısıtlamıyoruz, barışçıl toplanma özgürlüğünü kısıtlamıyoruz, insanların protesto haklarını yasal olarak kullanmalarını kısıtlamıyoruz. Ablukalar ve işgaller barışçıl protestolar değildir, durmak zorundalar."

Yeni önerge ile güvenlik güçlerinin yetkileri artırılıyor

Öte yandan Trudeau hükümeti, söz konusu yasanın uygulanmasına yönelik yeni bir önergeyi parlamentoya sunarak güvenlik güçlerine bir dizi yeni yetki verilmesini talep etti.

Önergenin kabul edilmesi halinde, ablukalara katılmak, eylem alanında kalmak, protestoculara yiyecek veya yakıt gibi yardımlarda bulunmak gibi eylemler "cezalandırılabilir suç" haline gelecek.

Ayrıca, 18 yaşın altındaki çocukların konvoy gösterilerinden herhangi birine "500 metreye kadar" yaklaşması veya göstericilerle seyahat etmeleri de yasaklanıyor.

Yeni kuralların ihlali, 5 bin Kanada dolarına kadar para ve 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek.

Ottawa Polisi eylemcilere son ihtarda bulundu

Bu arada Ottawa şehir merkezindeki polis ve güvenlik ekibi sayısı artırılırken, polisten de konvoy protestocularına yeni uyarılar geldi.

Polis, Ottawa'daki 'Özgürlük Konvoyu' gösterisinde, şehir merkezine gelen protestoculara, derhal ayrılmaları için yeni uyarılar verdi.

Ottawa'da kurulan ortak polis merkezi, parlamento binasının etrafını çelik tel örgülerle çevirirken, bina çevresi ilave ekiplerle takviye edildi.

Polisin protestoculara müdahalesinin işareti olarak yorumlanan son polis bildiriminde, "yasa dışı faaliyete son vermezseniz ve aracınızı tüm yasa dışı protesto alanlarından derhal çıkarmazsanız, eyalet ve federal yasalar uyarınca ağır cezalarla karşı karşıya kalacağınızı size bildirmek istiyoruz." denildi.

Eylemcileri destekleyen hesaplar donduruluyor

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı açıklamada, finansal hizmet sağlayıcılarının kamyon konvoyu ablukaları ve protestolarıyla bağlantılı bazı kişilerin hesaplarını şimdiden dondurduklarını söyledi.

Freeland, askıya alınan hesapların sayısı hakkında ayrıntı vermemeyi tercih ederken, hesap sayısının önümüzdeki günlerde artacağını ifade etti.

Bakan Freeland, yasadışı ablukalara destek verdiğinden şüphelenmesi durumunda finansal hizmet sağlayıcılarını bu hesapları da geçici olarak durduracağını duyurdu.

Başbakan Trudeau tarafından 14 Şubat pazartesi günü ilan edilen Acil Durumlar Yasası, finansal kurumlara, ablukayla bağlantılı bir bireyin veya işletmenin hesabını mahkeme emri olmadan dondurmak veya askıya almak için yeni yetkiler vermişti.