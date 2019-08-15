Kanada Başbakanı Trudeau'dan 'etik kurallarını çiğnedim' itirafı

15.08.2019 11:17

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke siyasetinde geçen aylarda iki bakanın istifasına neden olan uluslararası inşaat şirketi SNC-Lavalin ile ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin, "Etik kurallarını çiğnediğimi kabul ediyorum ancak, büyük bir işverenin cezai kovuşturulmasının olumsuz sonuçlarını önlemeye çalışmak için bu yolu seçtim" dedi.

Toronto yakınlarındaki Niagara-on-the-Lake kasabasında açıklamalarda bulunan BaşbakanTrudeau, Bağımsız Etik Komisyonu Başkanı Mario Dion'un, uluslararası inşaat şirketi SNC-Lavalin'in yolsuzluk davasıyla ilgili 58 sayfalık raporunu değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle