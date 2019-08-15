Kanada Başbakanı Trudeau'dan 'etik kurallarını çiğnedim' itirafı
SNC-Lavalin skandalı ile ilgili konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Etik kurallarını çiğnediğimi kabul ediyorum ancak, büyük bir işverenin cezai kovuşturulmasının olumsuz sonuçlarını önlemeye çalışmak için bu yolu seçtim ancak özür dileyemem." dedi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke siyasetinde geçen aylarda iki bakanın istifasına neden olan uluslararası inşaat şirketi SNC-Lavalin ile ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin, "Etik kurallarını çiğnediğimi kabul ediyorum ancak, büyük bir işverenin cezai kovuşturulmasının olumsuz sonuçlarını önlemeye çalışmak için bu yolu seçtim" dedi.
Toronto yakınlarındaki Niagara-on-the-Lake kasabasında açıklamalarda bulunan BaşbakanTrudeau, Bağımsız Etik Komisyonu Başkanı Mario Dion'un, uluslararası inşaat şirketi SNC-Lavalin'in yolsuzluk davasıyla ilgili 58 sayfalık raporunu değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle