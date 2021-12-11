Kan üzerinde araştırma yapan bilim insanları, yaşlanmayı tersine çevirdi: İnsanlık bunu duymalı

Uzun zamandır yaşlanma karşıtı çalışmalar gerçekleştiren bilim insanları, son olarak kan üstünde yaptıkları bir çalışmadan tüm dünyayı heyecanlandıracak sonuçlar elde etti. Indepedent Türkçe'nin haberine göre ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre genç farelerden yaşlılara aktarılan kan; kasların, hücrelerin ve dokuların yenilenmesini sağladı.

PIHTILAŞMAYI SAĞLAYAN FAKTÖRLER ÇIKARILDI

Hakemli bilimsel dergi Nature'da yayımlanan araştırmanın başyazarı Amrita Sahu ve ekibi, tasarlanan deney düzeneğinde genç farelerden kan aldı. Kandaki pıhtılaşma sağlayan faktörler ve kan hücreleri çıkarıldıktan sonra kalan sıvı, kas yaralanmasından mustarip yaşlı farelere enjekte edildi.

ÇALIŞMA ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜLÜYOR

Bu serumun verildiği farelerde, plasebo alan kontrol grubunun aksine ileri derecede kas yenilenmesi ve fonksiyonel iyileşme görüldü. Bulgular kasların yenilenme kapasitesinin yaşla birlikte neden azaldığını ve kanda bulunan, yenilenme için gerekli parçacıkların tespitinde önemli bir ilerleme oldu.

YAŞLANDIKÇA KOMUT VEREMEZ HALE GELİYOR

Araştırmacılara göre kandaki hücre dışı kesecikler (EV) diye bilinen ve hemen hemen tüm hücre türlerinde doğal olarak salınan parçacıklar, kas hücrelerine "Klotho" adı verilen yaşlanma karşıtı bir proteinin üretilmesi için talimat veriyordu. Fareler yaşlandıkça EV'leri de zayıflıyor ve bunun sonucunda söz konusu proteinin üretimi için kas hücrelerine daha az talimat gönderiliyordu.

İNSANLARLA İLGİLİ DURUM HENÜZ NET DEĞİL

Başyazar Sahu, "EV'ler şişedeki bir mesaj gibi, hedef hücrelere bilgi iletiyor" ifadelerini kullandı. Sahu ve ekibi, hazırladıkları serumdan EV'leri çıkarıp deneyi yeniden tekrarladı. EV'ler çıkarıldığında kan naklinin de onarıcı özelliklerini kaybettiği görüldü. Bu da gençlerden alınan kanın söz konusu kesecikler sayesinde fayda sağladığını kanıtladı.

Araştırmanın etkisinin insanlara uyarlanıp uyarlanamayacağı belirsizliğini koruyor. Deneyi insanlarda tekrarlama girişimleri etikle ilgili eleştirilerle karşılaşabilir. Ancak araştırma ekibi, bulguların, yaşlanma sürecindeki insanların ömrünü uzatacak yeni tedaviler geliştirilebilmesi için fikir verdiğini söylüyor.Örneğin kas hücrelerine çeşitli mesajları iletebilecek EV'ler laboratuvar ortamında da tasarlanabilir.

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