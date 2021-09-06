Kan Kardeşler: Malcolm x & Muhammed Ali Filmi
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Kan Kardeşler: Malcolm x & Muhammed Ali Filmi

Kan Kardeşler: Malcolm x & Muhammed Ali Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Kan Kardeşler: Malcolm x & Muhammed Ali filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kan Kardeşler: Malcolm x & Muhammed Ali filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Daha önce yayınlanmamış arşiv görüntülerinin yer aldığı belgeselde, tesadüf eseri yolları kesişen efsanevi boksör Muhammed Ali ile insan hakları aktivisti Malcolm X arasındaki dostluğa odaklanılıyor.

Yönetmen: Marcus A. Clarke

Senaryo: Randy Roberts, Johnny Smith

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali

Yapımcı Firma: Lightbox

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 09.09.2021

Kan Kardeşler: Malcolm x & Muhammed Ali Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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