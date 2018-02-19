Mardin'de Kan Davası Yüzünden 20 Aile Evinden Çıkamaz Hale Geldi
Mardin Kızıltepe'de akrabaları tarafından uğradıkları silahlı saldırıda, ailesinin 1 ferdini kaybeden, 5 ferdi de yaralanan Kılıç ailesi, kan davası nedeniyle evlerine hapsoldu.
Kızıltepe'de akrabaları tarafından uğradıkları saldırıda 1 ferdini kaybeden, 5 ferdi de yaralanan Kılıç ailesi, evlerine hapsoldu. Saldırıda kardeşini kaybeden Vecdin Kılıç: "Saldırıya uğramamıza rağmen tehdit altındayız, kanı kanla yıkamak istemiyoruz" diye konuştu.
KİMSE SOKAĞA ÇIKAMIYOR
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aynı soyadı taşıyan akrabaları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 ferdini kaybeden, 5 ferdi de yaralanan Kılıç ailesi, iki taraf arasında başlayan kan davası nedeniyle evlerine hapsoldu. 20 ailenin yaşanan olay nedeniyle sokağa çıkamadığı belirtildi. Saldırıda kardeşini kaybeden, 5 kuzeni de yaralanan Vecdin Kılıç, "Hem mağdur tarafız hem tehdit ediliyoruz hem de evden çıkamıyoruz. Kanı kanla yıkamak istemiyoruz" dedi.
KAN DAVASI BAŞLADI
Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Kılıç soyadını taşıyan ve Doyuran köyünde ikamet eden akraba iki aile arasında kavga çıktı. Kavgadan bir süre sonra, taraflardan biri diğer tarafa silahlarla saldırdı. Saldırıda, 3 çocuk babası Necmettin Kılıç hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Olay nedeniyle iki aile arasında kan davası da başlarken, 20 aile evlerinden çıkamaz duruma geldi. Mağdur olduğunu belirten taraf, olaya karışanların çoğunun saklandığını, tehdit edildiklerini ve evlerinden çıkamadıklarını dile getirdi.
"BİZİ VE ARACIMIZI TARADILAR"
Olayda, kardeşini kaybeden, 5 kuzeni de yaralanan Vecdin Kılıç, önce köyde iki taraf arasında ölen ya da yaralananın olmadığı küçük bir kavganın yaşandığını belirtti. Bu kavgadan 20 saat sonra kendilerine 13-14 kişi tarafından pusu kurulduğunu ileri süren Kılıç, "Bizi ve aracımızı taradılar. Kardeşim o pusuda hayatını kaybetti, 5 amcamın çocuğu yaralandı. 2,5 ay oldu, katiller halen yakalanmadı. Yetkililere sesleniyorum. Allah rızası için kardeşlerimin katilini bulun. Katillerden 11-12'si saklanıyor. Biz sesimizi kime duyuralım. 2,5 aydır sesimizi duyuramıyoruz. Tehdit altındayız, evimizden çıkamıyoruz. Onlar evlerinde rahat rahat oturuyor. Biz onlara karışmıyoruz. Kardeşimin 3 kız çocuğu var. Hepimiz mağduruz, hepimiz çalışan insanlarız. Kimimiz kapıcılık, boyacılık, hamallık yapıyoruz. Allah rızası için bulunsunlar. Kanı kanla yıkamak istemiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz" diye konuştu.
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ORADA SORGULANAC OLANLAR , 1 MUHTAR 2 JANDARMA 3 KAYMAKAM BU UC MERCIHLERE SIKAYET DILEKCESI VER DAHA OLMADI VALIYE VER ODA ILGILEMEDIYSE, ODA INSAN SENDE INSAN SENDEN NE USTUNLUGU VAR SIK KAFASINA GEC OTEYE, ASKERLIK YAPMADINIZMI BU ANLATMIS OLDUGUNUZ OLAYDA ORNEK TESKIL EDER OLDUGUN YERDE DEVLET YOKSA ORADAK HER BIREY DEVLETDIR MAZLUMDAN YANA OLARAK HAREKET ETMEK GEREK ESSELAMUN ALEYKUMCevap Yaz Yayından Kaldır
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Erdoğan size yardım etsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah herkesin yardımcısı olsun Şiddetle kimse bir yere varamazCevap Yaz Yayından Kaldır
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neymiş büyüyen bir ülke varmiş düble yollarla köprülerle büyüdüğünü sanan bazi kesimler var büyümek bu değil arkadaşlar bu resmen dinazor çağindan kalma izlerCevap Yaz 1 Yayından KaldırSEKO: sen nasıl bir zihinsel özürlüsün, hukumetle yönetimle münferit ve feodal saldırı ve davranışların ne alakası var kuş beyinsiz.Yayından Kaldır