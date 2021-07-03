Kamyonun üzerinde taşınan tekne viyadüğe takıldı
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Kamyonun üzerinde taşınan tekne viyadüğe takıldı

Kamyonun üzerinde taşınan tekne viyadüğe takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresun'da kamyonun üstündeki tekne sürücünün yüksekliği ayarlayamaması sonucu viyadüğe takıldı.

Giresun'da kamyonun üstündeki tekne sürücünün yüksekliği ayarlayamaması sonucu viyadüğe takıldı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Giresun Üniversitesi Denizcilik Fakültesine ait bir tekle kamyonun üzerinde taşınırken sürücünün yüksekliği ayarlayamaması sonucu viyadüğe takıldı. Olay sonrası karayolu bir süre trafiğe kapanırken tekne sıkıştığı yerden kurtarıldı. Daha sonra karayolunda trafik normal seyrine döndü. - GİRESUN

Kamyonun üzerinde taşınan tekne viyadüğe takıldı
Kamyonun üzerinde taşınan tekne viyadüğe takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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