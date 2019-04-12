Kamyonun Çarptığı Yaşlı Adam Öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta, Ahmet Akıllı (87), yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu ile Kuzey Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Akıllı'ya yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyon çarptı. Kazanın ardından Akıllı olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü ise kaçtı. Yaşlı adamın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

- Kahramanmaraş

Kaynak: DHA