Kamyonun çarptığı iş yerinin duvarını sokak lambası direği ayakta tutuyor
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Kamyonun çarptığı iş yerinin duvarını sokak lambası direği ayakta tutuyor

ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi semtindeki bir iş yerinin duvarı, kamyonun çarpması sonucu hasar gördü.

Kamyonun çarptığı iş yerinin duvarını sokak lambası direği ayakta tutuyor
17.09.2020 08:29 | Son Güncelleme: 17.09.2020 08:33

ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi semtindeki bir iş yerinin duvarı, kamyonun çarpması sonucu hasar gördü. Yıkılma tehlikesi geçiren iş yerinin ana gövdeden ayrılan duvarını ayakta tutan, sokak lambası oldu.

Turizm kenti Antalya'nın önemli noktalarından olan ve her yıl binlerce tatilcinin ziyaret ettiği tarihi Kaleiçi'nde geçen hafta ilginç bir kaza yaşandı. Tuzcular Mahallesi Paşa Cami Sokak'ta bulunan Mustafa Canlı'ya ait halı dükkanının arka duvarına, sokaktan geçmeye çalışan bir kamyon çarptı. İş yerinin ana gövdesinden ayrılan duvar, bitişiğindeki sokak lambasına dayandı. Duvarın ayrılması sonucu oluşan büyük boşluk nedeniyle iş yerinin iç kısmı da gözükmeye başladı. İş yeri sahibi Mustafa Canlı, oluşan boşluktan hırsız girme ihtimaline karşı dükkanda yatmaya başladı. Binanın yıkılma tehlikesine karşı sokak, belediye tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.Mustafa Canlı, iş yerine çarpan kamyonun şoföründen şikayetçi oldu. Sokak lambasına dayanan duvarı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.


Kaynak: DHA

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