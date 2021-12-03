Kamyonun çarparak devirdiği yön levhası yolda ulaşımın bir süre durmasına yol açtı - Haberler
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Kamyonun çarparak devirdiği yön levhası yolda ulaşımın bir süre durmasına yol açtı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Kamyonun çarparak devirdiği yön levhası yolda ulaşımın bir süre durmasına yol açtı

Tokat'ta kamyonun çarparak devirdiği yön levhası, yolun bir süre kapalı kalmasına neden oldu.

TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ta kamyonun çarparak devirdiği yön levhası, yolun bir süre kapalı kalmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu, Tokat- Turhal kara yolu Pazar Kavşağı yakınlarında yön levhasına çarptı.

Yola devrilen yön levhası, kara yolunun Tokat yönünde trafiğin yaklaşık 1 saat kapanmasına neden oldu.

Karayolları görevlilerin çalışması sonucu devrilen yön levhası iş makinesiyle kaldırılarak kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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