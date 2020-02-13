Kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü
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Kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü

İzmir'in Bergama ilçesinde kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

13.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:52
Kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü

'in ilçesinde kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 35 F 9896 plakalı kamyon ile İşletmesine işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü, Selçuk Mahallesi Kozak Yolu mevkisinde çarpıştı.

Kaza sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Minibüste sıkışan yaralılar, İzmir İtfaiyesi AKS ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü
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