Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Malik Gödeliner - Haberler | Güncel

ADANA'nın Pozantı ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Pozantı-Çamardı karayolunda karşı şeride geçen Süleyman Yılmaz yönetimindeki 01 AVH 28 plakalı kamyon, 01 KE 469 plakalı otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kamyondan çıkardığı sürücü Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın kazada yaralanan eşi Hatice, çocukları Eray ve Ali ile otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi ambulanslarla Pozantı 80'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman Yılmaz'ın cansız bedeni ise otopsi için morga kaldırıldı.


Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Malik Gödeliner

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