Kamyonla kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Kamyonla kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kamyonla kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyon ve kamyonet çarpıştı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyon ve kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli Soğcakpınar köy yolu üzerinde meydana geldi. R.A., idaresindeki 07 AOS 223 plakalı kamyon, karşı yönden İ.E., yönetimindeki 11 SE 208 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü İ.E., ile yanında yolcu olarak bulunan M.E., yaralandı. Kaza sonrası bölgeye 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kamyonla kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Kamyonla kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Kamyonla kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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